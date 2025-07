Nuovo piano carceri | entro due anni 15mila nuovi posti

Il piano carceri del governo è stato presentato ieri dal ministro Nordio ed è abbastanza corposo. Il sì del Consiglio di ministri ai progetti di via Arenula consente di varare la lotta al sovraffollamento nei luoghi di custodia cautelare e detenzione non attraverso provvedimento modello indulto o amnistia ma con una precisa strategia. Anzitutto attraverso nuove strutture da edificare per un totale di circa diecimila posti in più per detenuti (oggi sono più di sessantamila rispetto ai quarantamila circa disponibili). Il tutto nel triennio che terminerà nel 2027 e l’intervento previsto si svolgerà attraverso 60 interventi edilizi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Nuovo piano carceri: entro due anni 15mila nuovi posti

La Corte dei conti bacchetta Nordio: “Gravi ritardi nel piano carceri, emergenza in sei Regioni” - Secondo la relazione il sovraffollamento è oltre i limiti in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia

Sovraffollamento carcerario: criticità nel 'Piano Carceri' secondo la Corte dei conti - A dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale, l'analisi sullo stato di attuazione del 'Piano Carceri' evidenzia situazioni critiche di sovraffollamento carcerario che - soprattutto in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia - assumono contorni ai limiti dell'emergenza, anche alla luce dei dati del Ministero della Giustizia.

Carceri, Corte di Conti striglia Nordio: troppi ritardi nel piano per il miglioramento delle strutture - Secondo la Corte dei Conti, i rallentamenti sono dovuti alle inadempienze contrattuali da parte delle imprese, ai mutamenti improvvisi delle esigenze di detenzione rispetto alle tempistiche dei lavori, così come alla carenza nei finanziamenti necessari ad attuare le modifiche progettuali alle strutture per adeguarle alle richieste del Paese L'articolo Carceri, Corte di Conti striglia Nordio: troppi ritardi nel piano per il miglioramento delle strutture proviene da Il Difforme.

Un piano strutturale per riorganizzare le carceri italiane: 10.000 nuovi posti entro il 2027 - Previsto investimento di 335 milioni di euro da parte del MIT e misure differenziate per i tossicodipendenti, ospitati in comunità certificate, mirate al recupero ...

Meloni: "Varato piano carceri da 10mila nuovi posti entro il 2027, per garantire certezza pena" - (Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Avevamo preso l'impegno con gli italiani di scrivere un nuovo piano carceri che ci consentisse di ristrutturare e ampliare le strutture esistenti, realizzarne di ...