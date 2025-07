Nuovi raid di Israele su un edificio con sfollati | diversi morti anche bambini | Papa Leone XIV | Io a Gaza? Ci andrei ma non è la formula per la pace

L'Onu: "In due mesi uccisi mille palestinesi che cercavano cibo". Appello di 25 Paesi, tra cui l'Italia: "La guerra deve finire subito". Il patriarca Pizzaballa: "Tutto ciò non è giustificabile". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuovi raid di Israele su un edificio con sfollati: diversi morti, anche bambini | Papa Leone XIV: "Io a Gaza? Ci andrei, ma non è la formula per la pace"

Houthi:i raid contro Israele continuano - 21.45 L'alto funzionario degli Houthi,Muhammad al Buhaythi ha dichiarato che "il gruppo è pronto a interrompere gli attacchi contro le navi militari Usa se Trump fermerà i raid nello Yemen, ma le operazioni contro Israele a sostegno di Gaza continueranno".

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - 8.38 E' di almeno 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime ore nella Striscia di Gaza.

Al Jazeera:raid Israele a Gaza,15 morti - 5.02 Almeno 15 persone, tra cui diversi bambini, sarebbero state uccise in un raid israeliano che ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, usata come rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

#Damasco colpita da un raid aereo israeliano. Pochi giorni prima ci fu un attentato suicida nella chiesa di Sant’Elia; nel sud, 38 case cristiane bruciate; 70 sfollati trovano rifugio nelle chiese. I cristiani in #Siria sono sotto attacco Aiutali ora: https://sostieni.acs Vai su X

Altra notte da incubo a Gaza. Nelle scorse ore un raid israeliano ha attaccato un accampamento di tende uccidendo almeno 12 Colpita anche la residenza l'Organizzazione Mondiale della Sanità: https://fanpa.ge/RmpoI Vai su Facebook

Raid Israele su tende sfollati a Gaza City, almeno 14 morti - (LaPresse) Almeno 14 morti e 25 feriti nel bombardamento israeliano sul campo profughi di Al Shati, a ovest di Gaza City. Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Guerra Israele Siria, Idf avanza nella Striscia. A Gaza City colpite tende sfollati. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele Siria, Idf avanza nella Striscia. Come scrive tg24.sky.it