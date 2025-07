Nuova segreteria provinciale del Pd | Giulia Corazzi presenta una squadra rinnovata

Prende forma il nuovo corso del Partito democratico di Rimini. Lunedì, la neo segretaria provinciale Giulia Corazzi ha presentato la nuova segreteria, gli obiettivi e le traiettorie del suo mandato e ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro che si occuperĂ dell’organizzazione interna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Cena di autofinanziamento! Venerdì 25 luglio alle ore 20 presso il circolo PD di Novafeltria in piazzale Kennedy. Interverrà Giulia Corazzi, Segretaria Provinciale PD Rimini. Per prenotazioni: 333.6548231 Vi aspettiamo! Vai su Facebook

