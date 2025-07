Nuova fiamma per Fedez? In Versilia con la stilista Giulia Honegger

PIETRASANTA – Le voci di un flirt tra Fedez e Clara si affievoliscono, mentre cresce l’attenzione su una nuova protagonista: Giulia Honegger, stilista milanese dal profilo discreto ma già molto chiacchierata. Il rapper è stato paparazzato con lei a Marina di Pietrasanta, ospite nello stabilimento balneare di Leonardo Maria Del Vecchio, tra momenti di relax, pranzi in riva al mare e uscite serali. Nonostante l’apparizione di Clara, con cui Fedez ha condiviso il palco in Versilia per la loro collaborazione musicale, è stata Giulia a chiudere il fine settimana al fianco del cantante. I due sono stati poi fotografati anche a Milano, alimentando i rumors. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

