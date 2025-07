Nuoto quattro medaglie per l’Italia nella giornata finale delle Universiadi 2025

Si è da poco conclusa l’ultima giornata di Universiadi 2025 di nuoto. Nella vasca di Berlino sono state assegnati questa sera ben nove titoli, con l’Italia nuovamente protagonista. Ieri è stata una giornata molto positiva per i nostri colori, con ben tre medaglie ottenute, due ori ed un argento. Oggi il medagliere del Bel Paese si è nuovamente arricchito, con prestazioni di primissimo livello dei nostri atleti. La prima medaglia della serata è stata il brillante argento di Giovanni Guatti nella finale dei 50 stile. L’azzurro è stato superato solo dall’americano Matthew Carl King, che ha stampato il crono di 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, quattro medaglie per l’Italia nella giornata finale delle Universiadi 2025

