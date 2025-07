Nuoto artistico bronzo nel tecnico alla coppia Ruggiero-Pelati

AGI - Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati sono medaglia di bronzo nel duo misto tecnico di nuoto artistico ai Campionati mondiali di Singapore. Nelle acque della 'World Aquatics Arena' della cittĂ asiatica, il duo azzurro ha totalizzato 228.0275 punti. Oro alla coppia russa Mayya Gurbanberdieva-Aleksandr Maltsev (233.2100) che ha gareggiato sotto il logo della federazione mondiale essendo 'atleti neutrali individuali' (Nab). Argento agli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu-Mireia Hernandez (230.4634). Il bronzo conquistato da Ruggiero e Pelati nel duo misto tecnico, oltre ad essere la seconda medaglia dell'Italia ai Mondiali di Singapore nel nuoto artistico dopo il bronzo di Pelati nel solo libero, è la diciannovesima medaglia iridata azzurra per il settore. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Nuoto artistico, bronzo nel tecnico alla coppia Ruggiero-Pelati

