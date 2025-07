Non sarà più possibile Conti correnti cambia tutto | molti più diritti

Un’importante novità potrebbe rivoluzionare il rapporto tra banche e clienti in Italia. Dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera dei deputati, manca solo il secondo passaggio in Senato per rendere ufficiale una legge che limita fortemente le facoltà delle banche nel rifiutarsi di aprire o chiudere un conto corrente. Il provvedimento, approvato con il placet di 254 deputati favorevoli, prevede che le banche, “fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo”, non possano più rifiutarsi di aprire un conto corrente a chiunque lo richieda, a meno che non ci siano motivazioni legate a normative antiriciclaggio o antiterrorismo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non sarà più possibile”. Conti correnti, cambia tutto: molti più diritti

