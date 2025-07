Non è stata una giornata tranquilla Jonathan Milan ha vinto la 17a tappa del Tour de France

Quei pomeriggi caldi e sonnacchiosi di luglio, nei quali gli occhi si chiudevano e l’immaginazione portava altrove sono scomparsi. Il Tour de France a volte sapeva trasformarsi in romanzo d’appendice, un libretto di trame tutte uguali, evasioni destinate a essere riprese al momento opportuno e velocitĂ in rapido aumento quando i chilometri all’arrivo diventano pochini. Aveva un fascino particolare tutto questo. E poco male se il pathos era prossimo allo zero e l’eccitazione quasi assente. È sempre confortante avere l’illusione di sapere come qualcosa va a finire, essere preparati agli eventi. È tutto sparito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Š Ilfoglio.it - Non è stata una giornata tranquilla. Jonathan Milan ha vinto la 17a tappa del Tour de France

Le dichiarazioni dei protagonisti della tredicesima frazione del Tour de France 2025: il danese non si dĂ per vinto, Evenepoel rammaricato per la giornata no, Lipowitz cauto sulle chances di podio

Tour de France 2025, giornata di riposo attivo per Tadej Pogacar: "Un po' di stress nel finale, ma gestibile – Almeida ancora in gara? Buona notizia"