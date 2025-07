Non è solo un divieto | il pericolo invisibile dei canali lombardi che pochi conoscono davvero

ASSAGO – Cartelli in più lingue per prevenire tragedie. Il Comune di Assago ha deciso di intervenire in anticipo, prima che le acque del Naviglio Pavese – che attraversa il territorio – facciano registrare episodi drammatici. Nei giorni scorsi sono stati installati numerosi avvisi multilingue per informare cittadini e turisti che le acque del Naviglio non sono balneabili. “L’obiettivo di questo intervento è prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza a chi vive o soggiorna ad Assago – spiega il sindaco Graziano Musella –. Con cartelli tradotti in lingue diverse intendiamo avvisare tutti coloro che utilizzano in modo improprio il Naviglio Pavese: le sue acque non sono balneabili perché estremamente pericolose”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Non è solo un divieto”: il pericolo invisibile dei canali lombardi che pochi conoscono davvero

In questa notizia si parla di: divieto - pericolo - invisibile - canali

