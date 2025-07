Non capivo come facessero gli altri a leggere tanti libri la voce di Andrea Delogu illumina la dislessia e rivela come le strategie scolastiche possano cambiare il destino di chi pensa in modo diverso

Un banco qualunque, una giornata di scuola come tante. Tra libri e quaderni, un alunno su venti affronta una sfida invisibile: le lettere si rincorrono in modo imprevedibile, una pagina diventa una salita faticosa, la lettura un ostacolo più che un piacere. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: libri - capivo - facessero - tanti

Non capivo come facessero gli altri a leggere tanti libri, la voce di Andrea Delogu illumina la dislessia e rivela come le strategie scolastiche possano cambiare il destino di chi pensa in modo diverso.

Audiolibri viventi: i volontari di "Molte Voci, Tanti Libri", che ... - Ormai da cinque anni a Roma c’è un gruppo di volontari che si offre di leggere libri a chi non può leggere perché ci vede poco o perché non sta bene, o anche a chi ha solo voglia di una ... Da ilmessaggero.it

Leggere tanti libri è come una medicina per l’anima - la Nazione - Leggere tanti libri è come una medicina per l’anima A Firenze, la Piccola Farmacia Letteraria vende libri come fossero farmaci, con istruzioni per l'uso. Riporta lanazione.it