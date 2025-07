Noi Moderati Carfagna | Gratitudine a Toti Ilaria Cavo nuova presidente del Consiglio nazionale

ROMA – “Con il Consiglio nazionale di oggi salutiamo una grande personalitĂ di Noi Moderati, Giovanni Toti, con sincera gratitudine per quello che rappresentato e continuerĂ a rappresentare per il nostro partito e piĂą in generale per il popolo dei moderati. Allo stesso tempo eleggiamo alla presidenza del Consiglio Ilaria Cavo, una donna coraggiosa, appassionata, competente, che ha dimostrato sul campo di avere tutti i requisiti per poter ricoprire un incarico nazionale. A lei un grande in bocca al lupo. Ma questo è un momento importante anche perchĂ© siamo alla vigilia di due appuntamenti elettorali per noi fondamentali, che determineranno il nostro peso all’interno del centrodestra: le Regionali di autunno e le prossime politiche. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

