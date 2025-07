Nocera Inferiore al via il programma Estate Insieme

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo un mese di luglio ricco di iniziative promosse in collaborazione con le associazioni del territorio – tra cui la terza edizione del Nocera Jazz Festival – per il mese di agosto l’Amministrazione Comunale, con il sindaco Paolo De Maio e l’assessore al ramo Giancarlo Pagliuca, propone un ricco cartellone istituzionale realizzato con il contributo della SCABEC Regione Campania. Una proposta di eventi ludico-ricreativi pensata per accompagnare l’estate di chi resta in cittĂ , che affiancherĂ il consueto programma promosso insieme alle realtĂ associative locali attraverso l’avviso pubblicato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nocera Inferiore, al via il programma “Estate Insieme”

In questa notizia si parla di: nocera - inferiore - programma - estate

Tragedia a Nocera Inferiore: 54enne muore dopo un boccone andato di traverso - Tragedia a Nocera Inferiore, dove una donna di 54 anni originaria di Sorrento ha perso la vita dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco.

Neonata muore subito dopo la nascita a Nocera Inferiore: sequestrata la cartella clinica - Una neonata è deceduta subito dopo essere venuta alla luce all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore: i carabinieri sequestrano la cartella clinica.

Nocera Inferiore, assalto lampo alla BNL: sradicato un bancomat, in fuga tre ladri - Un colpo fulmineo, messo a segno in pieno centro a Nocera Inferiore: all’ alba di ieri, tre malviventi hanno sradicato un bancomat della BNL utilizzando un’auto come ariete.

Una giornata di sport, passione e orgoglio territoriale allo Stadio San Francesco. Nocera Inferiore è pronta a vestirsi a festa per accogliere uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate: il Trofeo delle Regioni Master di Atletica Leggera, in programma sabato 19 Vai su Facebook

Nocera Inferiore si sveglia: via libera al cartellone estivo “Estate Insieme 2025”; Torna il Nocera Jazz Festival tra chiostri, monasteri e piazze: il programma completo; Nocera, “Vivi la Città ”. Svelato il cartellone degli eventi estivi.

Nocera Superiore, ecco il programma di Nuceria estate - Il Mattino - Giovanni Maria Cuofano, sindaco di Nocera Superiore, alla presentazione del programma di Nuceria Estate sabato 22 luglio 2023, 01:44 - Da ilmattino.it

FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera - Lo stadio di Nocera Inferiore (SA)nel fine settimana ospita le 2 giornate dei Campionati ... Scrive fidal.it