NM Live – Sanchez vuole il Napoli distanza minima col Siviglia Miretti? Fidiamoci di Conte e Manna

de Giovanni, Mignano, Coppola, Petrazzuolo e Mandato hanno partecipato a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da GBT: NM LIVE – de Giovanni: "Napoli sconfitto in amichevole? Vedremo i veri automatismi nelle prossime settimane, Miretti? Fidiamoci di Conte e Manna, Milinkovic-Savic sarĂ un co-titolare, Ndoye? Preferirei Chiesa o Nusa". MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: "Critiche al Napoli dopo la sconfitta in amichevole con l'Arezzo? Non potevamo pretendere una prestazione di livello, il risultato è inutile dopo le fatiche in ritiro di questi giorni.

Miretti-Napoli, chiusura vicina: operazione da 12 milioni, contratto da 1,5 milioni per 4 stagioni (Sky) - Fabio Miretti è sempre più vicino alla firma col Napoli. La chiusura dell’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli.

Miretti, il Napoli si informa. Il centrocampista della Juventus è sempre piaciuto a Manna (Corsport) - Miretti, il Napoli si informa. L’ex Juve è sempre piaciuto a Manna (Corsport) Il Corriere dello Sport fa il punto sul calciomercato del Napoli.

Il Napoli ha chiesto Miretti alla Juventus: trattativa in corso - Il Napoli ha messo gli occhi su Fabio Miretti, giovane talento della Juventus, per rinforzare il proprio reparto offensivo.

NM LIVE - de Giovanni: Napoli sconfitto in amichevole? Vedremo i veri automatismi nelle prossime settimane, Miretti? Fidiamoci di Conte e Manna, Milinkovic-Savic sarĂ un co-titolare, Ndoye? Preferirei Chiesa o Nusa; NM LIVE - Coppola: Napoli ko con l'Arezzo? Conte non si soffermerĂ sul risultato, Miretti sarebbe un'alternativa, Milinkovic-Savic? Ho dei dubbi su questa operazione, vi spiego.

Napoli scatenato: si completa la rosa con Miretti e Milinkovic-Savic! - Savic è praticamente fatta, Fabio Miretti è il prescelto per il centrocampo. Lo riporta generationsport.it

Miretti, Napoli in pressing: così il talento Juve può andare da Conte - Il club partenopeo spinge per il centrocampista che ha messo in mostra le sue qualità in prestito al Genoa nel corso della stagione 2024- Riporta tuttosport.com