Nkunku Inter l’attaccante è in uscita dal Chelsea | gli occhi dei top club e la posizione dei Blues

per il francese. La situazione. Il nome di Christopher Nkunku è tornato ad agitare le acque del calciomercato europeo. L’attaccante francese, classe 1997, era stato accostato anche al mercato Inter nelle scorse settimane come possibile rinforzo per l’attacco di Cristian Chivu, prima che i dirigenti nerazzurri decidessero di puntare con decisione su Ademola Lookman dell’Atalanta. Nonostante ciò, il futuro dell’ex Lipsia resta ancora tutto da scrivere, con diversi top club interessati. Nkunku ha vissuto una stagione complicata al Chelsea, rallentata da numerosi problemi fisici che ne hanno limitato l’impatto in Premier League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nkunku Inter, l’attaccante è in uscita dal Chelsea: gli occhi dei top club e la posizione dei Blues

In questa notizia si parla di: inter - attaccante - nkunku - uscita

Dimarco Inter, il retroscena su Yamal: ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro sull’attaccante del Barcellona - di Redazione Dimarco Inter, ecco cosa ha detto l’esterno nerazzurro su Lamine Yamal: il retroscena dalla panchina.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - di Redazione Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter.

CdS - L'#Inter cerca un attaccante per completare l'organico, con #Lookman come prima scelta. Servono 50M€. Seguono Openda, Ben Seghir e Nkunku. Era stato proposto anche Garnacho, ma la pista non è stata approfondita. Vai su X

F. Romano - Il Chelsea chiede troppo per Christopher Nkunku per l'Inter. Il club non ha avuto contatti con gli agenti dell'attaccante da prima della finale di Champions League. João Félix e Marco Asensio sono stati proposti all’Inter prima della finale di Vai su Facebook

Inter, via Taremi: c'è Nkunku nel mirino; L'Inter punta su Asensio e tiene d’occhio Nkunku: Chivu chiede un trequartista per il nuovo corso nerazzurro; Calciomercato Inter, idea forte in attacco: Nkunku del Chelsea.

L’Inter si inserisce nella corsa per Nkunku: sfida a Manchester United e Bayern Monaco - L’Inter ha messo nel mirino Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea in uscita in questa sessione estiva di calciomercato. Secondo stadiosport.it

“Nkunku a fine mercato”: doppia strategia dell’Inter - C’è un fondo di verità dietro il nome di Christopher Nkunku che nei giorni scorsi è stato accostato all’ Inter. Segnala passioneinter.com