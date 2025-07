Nintendo Switch 2 supera il record del PS4 dopo 12 anni

Il mercato delle console videoludiche sta assistendo a un cambiamento significativo con l’introduzione della Nintendo Switch 2. Questa nuova piattaforma ha registrato risultati di vendita senza precedenti, superando record storici e consolidando la posizione di Nintendo nel settore. L’analisi delle vendite e le prime impressioni evidenziano come questa console stia rapidamente catturando l’attenzione degli appassionati e degli analisti di mercato. performance di vendita della switch 2 sul mercato globale. vendite record negli stati uniti. Secondo quanto riportato da fonti del settore, la Switch 2 ha venduto circa 1,6 milioni di unitĂ in America nel mese di lancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nintendo Switch 2 supera il record del PS4 dopo 12 anni

In questa notizia si parla di: nintendo - switch - record - supera

