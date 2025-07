Nino D’Angelo in concerto stasera all’Auditorium Parco della Musica

Roma si prepara a vivere una serata di emozioni e nostalgia: questa sera, martedĂŹ 23 luglio, Nino D’Angelo torna dal vivo nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito del Roma Summer Fest 2025, con il suo nuovo spettacolo “I Miei Meravigliosi Anni ‘80”. Il celebre cantautore napoletano, amato da intere generazioni, porterĂ sul palco una grande festa in musica, per celebrare oltre 40 anni di straordinaria carriera. Un concerto che si preannuncia coinvolgente, tra ricordi, ritmi travolgenti e canzoni che hanno segnato un’epoca. Conosciuto anche come “il ragazzo della Curva B”, Nino D’Angelo interpreterĂ alcuni dei brani piĂš iconici della sua produzione anni Ottanta, tra cui “A’ Discoteca”, vero e proprio inno delle piste da ballo italiane; “Jamaica”, brano dal ritmo contagioso; “Popcorn e Patatine”, colonna sonora dell’omonimo film che racconta un amore giovane e spensierato; “Maledetto Treno”, uno dei pezzi piĂš toccanti della sua carriera. 🔗 Leggi su Funweek.it