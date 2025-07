Nikki Bella | Non rimpiango le Divas

Nikki Bella da poco tornata in WWE, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni al podcast What Do You Wanna Talk About riguardo il periodo Divas e sulla difesa appunto di questa dicitura, sottolineando infatti quanto le donne appartenenti alla WWE di quel tempo siano state tra le più talentuose, solo che non veniva appunto notato il potenziale perchè la federazione vedeva le donne sotto un altro occhio. Con il passare del tempo, il ruolo delle lottatrici è cambiato totalmente in meglio, la loro presenza è diventata sempre più determinante, prima un main event a WrestleMania, poi 2 edizioni di un PLE dedicato (Evolution). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Nikki Bella: Non rimpiango le Divas

