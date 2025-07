Nidi e scuole dell' infanzia il Comune annuncia il piano assunzioni | Oltre mille entro il 2025

Entro la fine dell’anno il Comune di Roma assumerĂ 765 insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatrici dei nidi. Un contingente che si somma alle 240 giĂ in corso, per un totale di oltre mille assunzioni nel 2025.Il Campidoglio, attraverso l’accordo siglato ieri, martedì 22 luglio, con le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Nidi d’infanzia in crescita a Modena: più posti nonostante il calo delle nascite - Nonostante il calo delle nascite, la richiesta di nido da parte delle famiglie è aumentata, mentre si registra una diminuzione nella scuola dell’infanzia, e pertanto l’Amministrazione comunale prosegue gli investimenti che hanno consentito di aumentare di 150 unità , nell’ultimo quinquennio, i.

Aperte le iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali a Vasto - Aperte le iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali a Vasto relative all’anno educativo 2025/2026, per le bambine ed i bambini la cui data di nascita rientra nel periodo che va dal 1 gennaio 2023 al 31 maggio 2025.

Fiumicino, pubblicate le graduatorie provvisorie per i nidi di infanzia - Fiumicino, 22 maggio 2025- L’Amministrazione Comunale di Fiumicino informa tutte le famiglie che hanno presentato domanda d’iscrizione ai Nidi di Infanzia comunali – a gestione diretta e indiretta – per l’anno educativo 2025/2026, che sono state pubblicate le graduatorie provvisorie.

Nuovo concorso pubblico per insegnanti asilo 0-6: il Comune di Roma apre le porte al reclutamento nel 2026. E nel 2025 oltre 1000 assunzioni

