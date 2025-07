Netflix non rinnova il contratto con Harry e Meghan | Hanno già ottenuto tutto ciò che potevano

Dopo quattro anni e un accordo da oltre 115 milioni di euro, Netflix e i Sussex chiudono la collaborazione. Nessun annuncio ufficiale, ma la piattaforma avrebbe deciso di non proseguire con nuovi progetti a causa dei risultati deludenti delle ultime produzioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

netflix - rinnova - contratto - harry

Usa: Netflix non rinnova il contratto da 100 mln sterline con Harry e Meghan - Netflix non rinnoverà il contratto da 100 milioni di sterline (oltre 115 milioni di euro) stipulato con il principe Harry e la moglie Meghan e che scadrà a settembre. msn.com scrive

