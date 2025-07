Nessun patto suicida per mio padre Ozzy Osbourne tra me e mia mamma Sharon | la figlia Kelly furiosa Ma l’ipotesi dell’eutanasia fino al 2023 non era esclusa

In queste ore la famiglia di Ozzy Osbourne si è stretta attorno all’artista 76 morto e malato da tempo del morbo di Parkinson. Sono stati proprio i famigliari a diffondere la notizia: “È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è mancato questa mattina (ieri, ndr). Era con la sua famiglia, circondato dall’amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento”. A rompere il silenzio però è stata la figlia Kelly che – come riporta il Daily Mail – ha reagito furiosamente alle accuse secondo cui avrebbe stretto un “patto suicida” con la madre Sharon pochi giorni prima della morte del padre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Nessun patto suicida per mio padre Ozzy Osbourne tra me e mia mamma Sharon”: la figlia Kelly furiosa. Ma l’ipotesi dell’eutanasia fino al 2023 non era esclusa

In questa notizia si parla di: ozzy - osbourne - nessun - patto

Ozzy Osbourne, le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all’imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l’icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti.

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath? - Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band.

John Michael “Ozzy” Osbourne, cantante della band inglese Black Sabbath, è morto all’età di 76 anni poche settimane dopo il suo concerto d’addio. A Birmingham, il 5 luglio del 2025, i Black Sabbath di Ozzy Osbourne hanno messo il punto finale a una storia Vai su Facebook

“Nessun patto suicida per mio padre Ozzy Osbourne tra me e mia mamma Sharon”: la figlia Kelly…; Black Sabbath – Masters Of Demons; Il padre di Maria Sofia Federico: Non parlerò più di mia figlia, ma Valentina Nappi è discriminatoria.

Ozzy Osbourne, l'ultimo post su Instagram prima di morire: il dietro le quinte dell'ultimo concerto con i Black Sabbath - Ozzy Osbourne ha salutato il suo pubblico su Instagram con un ultimo post il giorno prima di morire. Da msn.com

Ozzy Osbourne è morto. Ma non provate a santificarlo - Sui social fioccano i “riposa in pace”, “mi mancherai”, “il re dell’oscurità è volato ... Scrive ilfattoquotidiano.it