Negoziati Russia-Ucraina | accordo a Istanbul per scambio di prigionieri Ma nessun progresso sul cessate il fuoco

Sette settimane di silenzio, poi la ripresa dei colloqui. Che durano appena 40 minuti e non riprenderanno giovedì. I negoziatori russi e ucraini sono tornati a parlarsi nella terza tornata delle trattative avviate a Istanbul con la mediazione della Turchia. In teoria sarebbero dovuti servire, lo auspicava anche Volodymyr Zelensky, per aprire la strada a un vertice con Vladimir Putin. Ma il “lavoro complesso” di preparazione al quale aveva alluso il Cremlino si è manifestato plasticamente nella durata del tavolo. Meno di un’ora e due sole decisioni: un nuovo scambio di militari e anche di civili, nessun nuovo faccia a faccia nella giornata di giovedì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Negoziati Russia-Ucraina: accordo a Istanbul per scambio di prigionieri. Ma nessun progresso sul cessate il fuoco

