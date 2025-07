Ndoye nuova offerta del Napoli da 40 milioni Il Bologna ne vuole 45 e sullo sfondo c’è sempre il Nottingham

La trattativa che porta a Dan Ndoye è sempre più intricata e complicata. Il giocatore piace tanto al Napoli, è la prima scelta, ma ci sono difficoltà oggettive per riuscire a portarlo alla corte di Antonio Conte. Sono arrivate novità da parte del noto giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale. Ndoye-Napoli, nuova offerta degli azzurri ma non basta: i dettagli. "Dan Ndoye è la prima scelta di Antonio Conte, come abbiamo raccontato in tempi non sospetti. Soltanto che il Bologna continua a fare legittimamente la sua valutazione da 40 milioni più bonus per arrivare a 45. Il Napoli si è avvicinato alla soglia dei 40, Ndoye vuole Conte e non il Nottingham, ma chiaramente ha un rapporto eccellente con il suo attuale club e non vuole rovinarlo.

