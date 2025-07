Nasce in Provincia il Centro per la giustizia riparativa

La Provincia di Latina è stata ufficialmente individuata come uno degli enti legittimati all’istituzione del Centro per la Giustizia riparativa, insieme alla Regione Lazio, Roma Capitale e la Provincia di Rieti. L’apertura del Centro sarĂ possibile non appena la Conferenza Nazionale ratificherĂ . 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: centro - provincia - giustizia - riparativa

Centro Studi Movimenti: 470 laboratori nelle scuole di Parma e provincia - Finita la scuola è sempre tempo di bilanci. E i numeri dell’attività didattica del Centro studi movimenti, anche quest’anno, dicono tanto di quanto le sue proposte siano apprezzate e riconosciute da docenti e allievi: 470 incontri, 30 scuole, circa 5.

Elezioni provincia di Caserta, sondaggio del Centro Studi Socio-Politici “Giovannino Guareschi” - Tempo di lettura: 3 minuti Alla vigilia dell’elezione del nuovo presidente della Provincia, il Centro Studi Socio-Politici “Giovannino Guareschi” ha sondato le opinioni dei cittadini casertani sull’appuntamento e sul rapporto con l’istituzione provinciale.

Toscana 2030, la provincia al centro. Marras incontra le imprese innovative - Terza tappa al Polo tecnologico di Navacchio ieri per la campagna del Pd " Toscana 2030 - La provincia al centro".

https://latinaquotidiano.it/la-provincia-di-latina-selezionata-per-listituzione-del-centro-per-la-giustizia-riparativa/… #ProvinciaLatina #GiustiziaRiparativa #Cartabia #GiustiziaSociale #Integrazione #Legalità #Stefanelli Vai su X

https://www.aprilianews.it/politica/giustizia-riparativa/ Vai su Facebook

La Provincia di Latina tra gli enti selezionati per l’apertura di un Centro per la Giustizia Riparativa; Piano d'azione 2024-2026; Sociale – Presentati i risultati del progetto “Semi di Carità ”.

Provincia di Latina autorizzata a istituire il centro per la giustizia riparativa su impulso della riforma Cartabia - la provincia di Latina istituisce un centro per la giustizia riparativa, promuovendo mediazione e conciliazione secondo la riforma Cartabia, con l’obiettivo di favorire coesione sociale e reinseriment ... Riporta gaeta.it

La Provincia di Latina selezionata per l’istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa - La Provincia di Latina è stata selezionata per l’istituzione di un Centro per la Giustizia Riparativa, un passo importante verso un nuovo modello di giustizia basato sulla responsabilità e la riconcil ... Secondo latinaquotidiano.it