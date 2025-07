Nasce AppLI l’assistente virtuale per il Lavoro

Venerdì 25 luglio, dalle ore 10:30, presso la sala Angiolillo di Palazzo Wedekind (Piazza Colonna, 366 – Roma) si terrà la conferenza stampa di presentazione di AppLI, l’assistente virtuale per l’inserimento lavorativo dei giovani in Italia. Interverrà il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. A margine della conferenza stampa sarà possibile sperimentare il funzionamento di AppLI, grazie alla presenza di postazioni con tutor dedicati. L’evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli accrediti stampa - completi di nome, cognome, data e luogo di nascita, testata di riferimento - dovranno essere inviati entro le ore 16:00 di giovedì 24 luglio all’indirizzo e-mail ufficiostampa@lavoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

#FunDoo è l'assistente digitale messo a punto da @UNICEFinnovate per aiutare minorenni e giovani adulti #migranti e #rifugiati a potenziare le proprie competenze ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro. Da oggi FunDoo è attivo anche in Italia! https: Vai su X

