Napoli svolta Milinkovic-Savic | trovata l’alternativa per la porta!

Il portiere serbo è un profilo accostato con insistenza al club azzurro da ormai qualche settimana. Dopo una fase di stallo, ora spunta un nome che potrebbe stravolgere lo scenario. In ogni estate di calciomercato uno dei momenti più delicati si verifica al momento dell’innescarsi del famoso valzer dei portieri. Anche in questa stagione potrebbe avversarsi un piccolo effetto domino, che porterà a vari passaggi di estremi difensori da un club all’altro. Tra i nomi coinvolti in questa situazione vi è sicuramente quello di Vanja Milinkovic-Savic. Torino, accordo trovato con il nuovo portiere: via libera per Milinkovic?. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, svolta Milinkovic-Savic: trovata l’alternativa per la porta!

Buongiorno: «Napoli-Inter 1-1 è stata la partita della svolta, abbiamo capito di essere forti» (La Stampa) - Alessandro Buongiorno intervistato da La Stampa, a firma Guglielmo Buccheri. Ecco qualche estratto dell’intervista.

Napoli, la svolta per Jonathan David: l’epilogo è inatteso - Il club azzurro vuole Jonathan David: la mossa del ds Giovanni Manna per il calciatore, l’epilogo è davvero inatteso per società e centravanti Napoli, la svolta per Jonathan David: l’epilogo è inatteso (Ansa Foto) – SerieAnews “ Ci siamo giocati il bonus “.

Napoli, svolta De Bruyne: intesa economica raggiunta, resta solo il nodo familiare - Il Napoli è vicino a un colpo di mercato clamoroso: Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo ha raggiunto un’intesa economica con il centrocampista belga, che lascerà il Manchester City a parametro zero il prossimo 30 giugno L’ostacolo principale, rappresentato dall’ingaggio elevato percepito in Premier League, è stato superato grazie […] L'articolo Napoli, svolta De Bruyne: intesa economica raggiunta, resta solo il nodo familiare proviene da DailyNews24.

Milinkovic-Savic al Napoli: si pensava già alle visite mediche, poi si è fermato tutto - Savic è il portiere designato a contendere il posto ad Alex Meret nelle prossime stagioni: Antonio Conte lo ha indicato come rinforzo ideale per la sua esperienza, i suoi centimetri, ... Come scrive msn.com

Il motivo per cui il Napoli vuole Milinkovic-Savic - (copertina) Foto IMAGO / NurPhoto In un calcio italiano sempre più povero, dove si tratta fino all’ultima clausola, tentando l’estrema dilazione di pagamento, il Napoli di Aurelio De Laurentiis spende ... Da informazione.it