Napoli Ndoye può saltare | ecco il piano B

Dan Ndoye potrebbe saltare e il Napoli si ritroverebbe a dover prendere qualcuno al suo posto. Il calciatore prescelto per l’arrivo in azzurro potrebbe essere Antonio Nusa del Red Bull Lipsia Trattativa che non decolla L’ultima idea dei partenopei per arrivare a Dan Ndoye è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica - Il calciomercato del Napoli è un vortice di trattative che si intrecciano: una pista si complica, un'altra accelera verso la chiusura.

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Fahd Adamson Mansoor, manager di Dan Ndoye, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Ndoye al Napoli, tifosi spiazzati: le parole dell’agente confermano tutto - Le parole dell’agente di Dan Ndoye sul futuro del calciatore del Bologna aprono a interessanti prospettive che coinvolgono il Napoli: le dichiarazioni sono dirette.

Il #Napoli ha un piano chiaro per l’esterno offensivo: Se salta #Ndoye, si riapre la pista #Lookman (in vantaggio c’è l’#Inter). In caso di doppio no, ecco i tre nomi ( ne arriverebbe solo uno) in lista: 1 #Garnacho 2 #Grealish 3 #Chiesa Vai su X

Ecco, ora iniziano con questo... Anche con Mertens iniziarono così, poi sappiamo tutti come è andato a finire Il miglior marcatore della storia del Napoli Vai su Facebook

Napoli gelato, dopo i fuochi d’artificio ecco la frenata improvvisa: il colpaccio sta per saltare; Da Bologna – Ndoye, ecco cosa frena la trattativa col Napoli: spunta un’ipotesi; Napoli, Ndoye è più vicino: col Bologna ballano 5 milioni. Se salta, Nusa è il piano B.

Napoli, si complica l’arrivo di Ndoye: ecco tutte le alternative per Antonio Conte - Napoli, si complica la trattativa per Dan Ndoye, con il Bologna che non cede la sua posizione: ecco le alternative per Conte Il Napoli continua a lavorare sul mercato per regalare ad Antonio Conte un ... Lo riporta calcionews24.com

Lookman difficile e Ndoye "indeciso", ma il Napoli potrebbe guardare ancora in Serie A per l'esterno - Nonostante l'inserimento tra Inter e Atalanta per Lookman, la trattativa resta comunque difficile, così come appare sempre più in salita quella col Bologna per Ndoye: ecco perché il Napoli potrebbe vi ... Riporta internapoli.it