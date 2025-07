Napoli duello sullo stadio | De Laurentiis insiste per l’impianto di proprietà il Comune punta tutto sul Maradona

"> La città di Napoli si trova oggi a un bivio infrastrutturale che coinvolge il futuro del calcio e degli eventi sportivi internazionali. Da un lato il Comune, rappresentato dall’assessore Edoardo Cosenza, punta a preservare il Diego Armando Maradona come sede ufficiale degli Europei 2032. Dall’altro c’è Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha messo sul tavolo un progetto da 250 milioni per costruire un nuovo stadio di proprietà , senza pista d’atletica e svincolato dai limiti del pubblico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, duello sullo stadio: De Laurentiis insiste per l’impianto di proprietà , il Comune punta tutto sul Maradona

In questa notizia si parla di: napoli - laurentiis - comune - punta

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli.

Boom Napoli, pronti almeno 40 milioni: gioia De Laurentiis - In casa Napoli, in attesa della prossima gara contro il Genoa, bisogna registrare un importante aggiornamento.

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - di Redazione David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille, obiettivo dei nerazzurri per il calciomercato.

L'annuncio ufficiale del Napoli ha creato un generale sgomento: De Laurentiis aggira il Comune e punta a un nuovo stadio altrove Vai su Facebook

Summit a Ischia tra il presidente del #Napoli Aurelio De Laurentiis e il DS Manna: si punta su Lorenzo #Lucca dell'#Udinese, #Conte e la dirigenza credono nelle sue qualità e sono fiduciosi che possa fare il salto di qualità definitivo in caso di arrivo https://calc Vai su X

Pellegatti: De Laurentiis alla Berlusconi, Napoli punta alla Champions. So perché hanno preso De Bruyne; Napoli, nuovo stadio in programma: De Laurentiis dice addio al Maradona; Stadio al Caramanico, i dubbi del Comune: «È l’area del mercato».

De Laurentiis: 250 milioni per il nuovo stadio. Il Comune insiste sul Maradona - Il Comune di Napoli conferma il restyling del Maradona per Euro 2032, mentre De Laurentiis propone 250 milioni per uno stadio di proprietà. Si legge su stylo24.it

De Laurentiis vuole il nuovo stadio, l'ufficialità del Comune: "C'è una buona notizia" - Aurelio De Laurentiis ha deciso di investire una grossa cifra per la costruzione di un impianto di ultima generazione per le partite casalinghe del suo Napoli. Lo riporta msn.com