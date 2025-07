Napoli anziani truffati al telefono | Tuo figlio è in carcere servono soldi subito 100mila euro spariti

Tre uomini arrestati a Napoli per 36 truffe agli anziani: smantellata banda con base a Ponticelli, recuperati soldi e gioielli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Napoli, anziani truffati al telefono: “Tuo figlio è in carcere, servono soldi subito”, 100mila euro spariti

Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano - Accertati almeno 23 colpi in diverse regioni d'Italia tra Piemonte, Veneto, Liguria, Lazio, Puglia e Calabria L'articolo Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano sembra essere il primo su Teleclubitalia.

