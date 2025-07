Musica disco e karaoke al Bar Melody di Montano Lucino

Un sabato sera all'insegna del divertimento, della musica e dell'energia: il 26 luglio al bar Melody di Montano Lucino (via I Maggio, 1D), va in scena la serata "Sotto le Stelle” con Dj Giò & Patty, con karaoke e musica anni ‘80, 90’ e 2000. A partire dalle 18.30 aperidrik. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: musica - karaoke - melody - montano

Karaoke in riva al mare a Bari: happy hour, musica, tanti eventi e iniziative - Con l’arrivo delle temperature estive si riaccende la voglia di mare. La terrazza vista mare del Lido San Francesco alla Rena di Bari (Via Giuseppe Verdi, 59) è pronta per accogliere il divertimento del karaoke domenica 1° giugno dalle 20.

Dalla musica e tradizioni popolari alla finale di Champions League, passando per il karaoke: gli eventi al Mura Festival per il ponte del 2 giugno - Il Mura Festival si prepara a inaugurare un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo, dagli amanti della musica e delle tradizioni popolari, alle famiglie, fino a chi desidera scoprire il territorio attraverso esperienze culturali e naturalistiche.

Weekend di musica e divertimento a Scalo24 con karaoke e dj set - Venerdì 13 giugno a Scalo24, a Chieti Scalo, ci sarà  lo "Scalo Canterino", la serata karaoke aperta a tutti, dove il microfono passa di mano in mano e il divertimento è garantito.

Musica disco e karaoke al Bar Melody di Montano Lucino.

Musica disco e karaoke al Bar Melody di Montano Lucino - Un sabato sera all'insegna del divertimento, della musica e dell'energia: il 26 luglio al bar Melody di Montano Lucino (via I Maggio, 1D), va in scena la serata "Sotto le Stelle? Riporta quicomo.it