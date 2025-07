Multato per i finestrini aperti! succede in Italia Tutto vero! Multa salata

Non tutti i comportamenti alla guida o in fase di parcheggio vengono percepiti come pericolosi o meritevoli di sanzione, ma il Codice della strada impone norme ben precise anche per situazioni che molti considererebbero innocue. La sicurezza del veicolo, anche durante la sosta, rientra infatti tra le responsabilitĂ di ogni conducente, con obblighi che spesso sfuggono all’attenzione generale. Una semplice disattenzione, come lasciare abbassati i finestrini dell’auto, può trasformarsi in un’infrazione. E mentre per molti si tratta di una formalitĂ eccessiva, per le autoritĂ si tratta di prevenzione: proteggere il mezzo da usi impropri o da accessi non autorizzati fa parte delle regole che ogni automobilista è tenuto a conoscere e rispettare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

