Mourinho non ci sta | Si preferisce chi sa vendersi non chi sa vincere Poi la frecciata a Pep Guardiola

Mourinho non ci sta: «Si preferisce chi sa vendersi, non chi sa vincere». Poi la frecciata al tecnico del Manchester City Pep Guardiola JosĂ© Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahçe e icona del calcio europeo, ha rilasciato un’intervista a Canal 11 dal ritiro in Portogallo, in cui ha espresso opinioni taglienti sull’evoluzione del calcio negli ultimi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mourinho non ci sta: «Si preferisce chi sa vendersi, non chi sa vincere». Poi la frecciata a Pep Guardiola

