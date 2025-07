Mosca affonda contro l’Italia per il caso Gergiev | Persecuzione senza precedenti

"Effettivamente l'esecuzione delle opere di Chaikovsky è propaganda", ha sostenuto sarcastica la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, spiegando che le note dirette dal maestro avrebbero portato in Italia i valori tradizionali che la Russia tenta di difendere nel mondo, ovvero l'amore, il bene, la veritĂ e la giustizia. Di conseguenza l'annullamento del concerto sarebbe stato un "errore fatale" in primis per il pubblico della Reggia di Caserta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

