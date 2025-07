Morti di what you did last summer classifica delle più brutali

Il franchise di “I Know What You Did Last Summer” si arricchisce di un nuovo capitolo, portando sul grande schermo una serie di sequenze macabre e morti cruente. Dopo anni dalla pellicola originale del 1997, il personaggio del Pescatore torna a mietere vittime, questa volta in un contesto che coinvolge un nuovo gruppo di protagonisti. Nonostante il ritorno di Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. nei ruoli di Julie e Ray, la narrazione si concentra principalmente su nuovi personaggi che condividono con i precedenti l’istinto di fuggire dopo aver commesso un crimine. le scene più inquietanti e controversie sulle morti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Morti di what you did last summer, classifica delle più brutali

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro.

Le vie di Roma prendono i nomi dei morti sul lavoro: l’iniziativa degli studenti per spingere i referendum della Cgil - Una forma di protesta, ma anche un’iniziativa simbolica per non dimenticare chi è morto sul lavoro. La notte tra il 30 aprile e il 1° maggio, giornata internazionale dei lavoratori, la Rete degli studenti di Roma ha rinominato alcune vie della Capitale.

“Piazza Satnam Singh”: gli studenti cambiano i nomi alle vie e ricordano così i morti sul lavoro - Strade, vie e piazze intitolate a coloro che hanno perso la vita sul lavoro. E’ l’iniziativa che nella notte è stata portata a termine a Roma dalla Rete degli Studenti Medi che per tenere alta l'attenzione sul fenomeno ha rinominato alcune vie simboliche della Capitale dedicandole alle tante.

SO COSA HAI FATTO: Ventotto anni dopo il cult degli anni '90, la saga horror I Know What You Did Last Summer torna sul grande schermo con una nuova pellicola diretta da Jennifer Kaytin Robinson, che firma anche la sceneggiatura insieme a Sam Lans

