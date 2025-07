Morte Tania Bellinetti a Bologna Selmi Faiez ex della donna precipitata dal balcone arrestato in Francia

L'Interpol ha intercettato a Rennes Selmi Faiez, 38enne tunisino indagato per istigazione al suicidio dopo la morte di Tania Bellinetti.

Il Fast team Sirene Interpol ha arrestato questa mattina in Francia, a Rennes, il 38enne tunisino Selmi Faiez, che era ricercato dal dicembre 2024 per maltrattamenti in famiglia ai danni dell'ex fidanzata Tania Bellinetti, la 47enne precipitata dal balcone del te Vai su X

Tania Bellinetti morta cadendo dal balcone a Bologna, arrestato in Francia l'ex fidanzato Selmi Faiez, condannato per maltrattamenti - Il Fast team Sirene Interpol ha arrestato questa mattina in Francia, a Rennes, il 38enne tunisino Selmi Faiez, che era ricercato dal dicembre 2024 per maltrattamenti in famiglia ai danni ... Come scrive msn.com

Tania Bellinetti precipitata dal balcone, arrestato in Francia l’ex compagno - Selmi Faiez era irreperibile dal giorno della morte della donna, 47 anni, madre di due figli. Si legge su bologna.repubblica.it