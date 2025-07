Morte di Fallou Sall | probabile ricostruzione sul luogo dell' omicidio

Potrebbe essere un esperimento giudiziale, ossia una riproduzione fedele dei fatti sul luogo dell'omicidio, la prossima mossa nel processo per l'uccisione del sedicenne Fallou Sall, accoltellato lo scorso 4 settembre in via Piave. L'istanza, presentata dall'avvocato Pietro Gabriele, difensore.

I genitori di Fallou Sall: "Nostro figlio e il suo aggressore sono solo ragazzi come tanti" - "L'aggressore di nostro figlio è solo un ragazzo come tanti e anche Fallou era solo un ragazzo come tanti.

Per la prima è arrivato a Bologna il giovane (nella foto) accusato dell'omicidio di Fallou Sall e del ferimento di un altro ragazzo, lo scorso 4 settembre. Al Tribunale per i minorenni della città felsinea si è tenuta una nuova udienza del processo a suo carico

Sopralluogo e richiesta di esperimento giudiziale nel caso di fallou sall a bologna - La difesa del 16enne accusato dell'omicidio di Fallou Sall a Bologna chiede un esperimento giudiziale per ricostruire la dinamica dei fatti, mentre il tribunale dei minorenni valuta la richiesta

Omicidio di Fallou Sall: un'analisi controcorrente - Diciamoci la verità: il caso di Fallou Sall non è solo una tragica cronaca di un omicidio, ma rappresenta un riflesso di una giustizia minorile che spesso si trova a dover affrontare situazioni ben pi