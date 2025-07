Morte di Baumgartner l' autopsia esclude l' infarto ma non elimina ipotesi malore

Il corpo di Felix Baumgartner non mostrerebbe segni di lesioni o ferite al cuore che possano suggerire un arresto cardiaco. Tuttavia, si ipotizza che il 56enne base-jumper austriaco, recordman degli sport estremi, deceduto nel pomeriggio di giovedì 17 luglio a Porto Sant'Elpidio (Fermo) dopo essere precipitato con il parapendio a motore all'interno sulla costa fermana, possa aver avuto un malore che lo ha portato a perdere conoscenza, causando la caduta. Questi sono gli elementi emersi dall'autopsia eseguita ieri mattina dopo la tragedia di giovedì scorso. Baumgartner era precipitato nell'area di una piscina di una struttura ricettiva.

Morte Baumgartner, l’autopsia esclude il malore - Fermo, 22 luglio 2025 – Frattura delle vertebre cervicali e lesioni letali al midollo osseo. Sono queste le cause del decesso di Felix Baumgartner, il noto paracadutista e base jumper austriaco di 56 anni, morto dopo essere precipitato con il suo parapendio a motore a Porto Sant’Elpidio.

Baumgartner morto, la Procura apre un fascicolo. Disposta l’autopsia - Porto Sant'Elpidio (Fermo), 18 luglio 2025 - La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sulla morte di Felix Baumgartner, il famoso base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni, che ha perso la vita ieri pomeriggio a Porto Sant'Elpidio dopo essere precipitato sulla piscina del camping Le Mimose con il suo deltaplano a motore.

Morte Baumgartner, nessuna autopsia ma parapendio sotto sequestro. Cosa sappiamo degli ultimi momenti del recordman austriaco a Porto Sant'Elpidio - PORTO SANT'ELPIDIO Nessuna autopsia, solo una ispezione cadaverica. Mondo dello sport e non solo sotto choc per la tragica scomparsa di Felix Baumgartner, a 56 anni, mentre stava pilotando.

