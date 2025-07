Morte del dj Michele Noschese a Ibiza la famiglia | Autopsia incompleta

NAPOLI, 23 LUGLIO 2025 – “Per noi l’esame autoptico è incompleto”: così l’avvocata Rosanna Alvaro, che insieme al collega spagnolo Jaime Roig assiste la famiglia di Michele Noschese, il dj trentacinquenne noto come Godzi, deceduto venerdì scorso a Ibiza in circostanze ancora da chiarire. L’autopsia effettuata sull’isola non ha visto la presenza di un perito di parte e, secondo quanto dichiarato dal legale, non sarebbe stata accompagnata da esami fondamentali come una TAC o una risonanza magnetica, che avrebbero potuto chiarire l’eventuale presenza di lesioni interne. “Stiamo valutando la richiesta di una nuova autopsia, o comunque di ulteriori accertamenti, questa volta con un nostro consulente di parte”, ha spiegato Alvaro, specificando che si tratterebbe di un professionista con sede a Palma di Maiorca. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Morte del dj Michele Noschese a Ibiza, la famiglia: “Autopsia incompleta”

