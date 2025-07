Montevarchi senso unico alternato per il sottopasso Chiantigiana

L’amministrazione comunale di Montevarchi informa che domani, giovedì 24 luglio, dalle ore 8. 30 e fino al termine dei lavori, la circolazione in via Chiantigiana in prossimitĂ del sottopasso, sarĂ regolata a senso unico alternato per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: montevarchi - senso - unico - alternato

Montevarchi, giovedì 24 luglio, dalle ore 8. 30 e fino al termine dei lavori, la circolazione in via Chiantigiana in prossimità del sottopasso, sarà regolata a senso unico alternato - Arezzo, 23 luglio 2025 – L’Amministrazione Comunale di Montevarchi informa che domani, giovedì 24 luglio, dalle ore 8.

Montevarchi, senso unico alternato per il sottopasso Chiantigiana; Montevarchi. Domani mattina senso unico alternato in via della Chiantigiana per lavori al sottopasso; SostenibilitĂ e innovazione: a Montevarchi si formano i tecnici del futuro.

Montevarchi, senso unico alternato per il sottopasso Chiantigiana - 30 e fino al termine dei lavori, la circolazione in via Chiantigiana in prossimità del sottopasso, sarà re ... Da arezzonotizie.it

Senso unico alternato sulla provinciale di Bieno - Di seguito riportiamo l'ordinanza con la quale, la Provincia del VCO istituisce un senso unico alternato sulla SP61 Trobaso - Segnala verbanianotizie.it