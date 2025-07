Arezzo, 23 luglio 2025 – L’Amministrazione Comunale di Montevarchi informa che domani, giovedì 24 luglio, dalle ore 8. 30 e fino al termine dei lavori, la circolazione in via Chiantigiana in prossimità del sottopasso, sarà regolata a senso unico alternato per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione all’interno del sottopasso. L’Amministrazione comunale nel ringraziare la cittadinanza per la collaborazione, invita a prestare la massima attenzione durante il transito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, giovedì 24 luglio, dalle ore 8. 30 e fino al termine dei lavori, la circolazione in via Chiantigiana in prossimità del sottopasso, sarà regolata a senso unico alternato