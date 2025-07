Monte Argentario capitale del cinema per un weekend di fine luglio con il Pop Corn Festival del Corto

Porto Santo Stefano Monte Argentario 25, 26, 27 luglio 2025. Preview il 24 con la proiezione del doc Womeness di Yvonne Sciò . Tra gli eventi il Premio dedicato a Raffaella CarrĂ . Ospiti il re. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Monte Argentario capitale del cinema per un weekend di fine luglio con il Pop Corn Festival del Corto

Pop Corn Festival del Corto: l'8ÂŞ edizione avrĂ luogo il 25, 26, 27 a Porto Santo Stefano Monte Argentario - Cortometraggi sul tema Impronte, tracce di vita. Riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella CarrĂ di 4mila euro all'idea piĂą originale e, tra gli ospiti, l'attore e regista Massimiliano Bruno.

L’Open d’Italia arriva in Toscana. Per un weekend dal 26 al 29 giugno Monte Argentario diventa capitale italiana del golf - Il celebre torneo di golf celebra i 100 anni dalla prima edizione con un grande spettacolo che andrà in scena sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario Golf, dal 26 al 29 giugno l’Open d’Italia si gioca all’Argentario L’evento, che torna in Toscana dopo 42 anni è stato presen

Torneo di Burraco, alla terza edizione, a Porto Ercole di Monte Argentario; Festival dell'Argentario, al via la seconda edizione; Festival dell’Argentario 2025: a luglio quattro serate tra musica, comicità e cultura.

Rotary Club Monte Argentario: tutto pronto per, “Inguaribili romantici” - Argentario: sabato 19 luglio ore 21:30 a Porto Ercole, Piazza Santa Barbara, il Rotary Club Monte Argentario con il patrocinio ed il contributo del Comune di Monte Argentario, ha organizzato lo spetta ... Segnala maremmanews.it

Estate senza cantieri all’Argentario, ecco l’ordinanza: «Tutela del riposo di residenti e turisti» - Il Comune informa che dal 18 luglio e fino al 31 agosto 2025 vige il divieto di apertura di nuovi cantieri di edilizia privata su aree ... msn.com scrive