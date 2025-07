Monreale apre il nuovo sportello Amap | ecco dove si trova e gli orari per i cittadini

Monreale – L'assessore Riccardo Oddo rende noto che domani aprirà lo sportello Amap presso i locali di piazza Inghilleri 1 (situati sotto il Palazzo che ospita il Comando di polizia municipale), facilmente accessibili a tutti i cittadini in che sarà operativo a partire dalle 9 alle 17. Lo sportello offrirà tutti i servizi al pubblico.

Bollette Amap, il PD Monreale apre “sportello alternativo” per ricevere assistenza - Monreale – È partita ufficialmente la campagna di informazione promossa dal Circolo PD di Monreale per offrire supporto concreto ai cittadini colpiti dalle cosiddette “Bollette Pazze” inviate da AMAP.

Comunicato Stampa del Comune di Monreale: Chiarimenti sulle Bollette AMAP Il Comune di Monreale desidera fare chiarezza in merito alle recenti bollette AMAP recapitate ai cittadini, che hanno generato comprensibili preoccupazioni. Abbiamo riscontrato c Vai su Facebook

