Monopattino elettrico pericoloso | i numeri allarmanti di morti e incidenti

I numeri di morti, feriti e incidenti causati dal monopattino sta raggiungendo numeri allarmanti. Previste novità per mitigare il problema. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Monopattino elettrico pericoloso: i numeri allarmanti di morti e incidenti

In questa notizia si parla di: numeri - monopattino - allarmanti - morti

Muoiono in due sul monopattino, grave incidente nel ragusano. Le statistiche sono allarmanti; La sicurezza dei monopattini elettrici: il preoccupante dato sugli incidenti; Monopattini, incidenti mortali in aumento (+77,8% in un anno). Più della metà a Milano, Roma e Torino.

Panico da monopattini elettrici: quanti sono stati gli incidenti mortali nel 2025 - Il Nuovo Codice della Strada tenta di arginare il fenomeno dei monopattini elettrici, ma le sfide restano tante ... Come scrive virgilio.it

Monopattini, 15 sinistri mortali nel 2025 - A luglio 2024, l’Istat aveva lanciato l’allarme: i sinistri di utenti di monopattini elettrici erano cresciuti da 2. Scrive quattroruote.it