Mondiali Nuoto artistico | la coppia Pelati-Ruggiero vince il bronzo nel duo misto tecnico

Seconda medaglia di bronzo per l'Italia ai Mondiali di nuoto artistico in corso di svolgimento a Singapore. A bissare il metallo giĂ conquistato dal 18enne ferrarese nel singolo libero, ci ha pensato la coppia Filippo Pelati-Lucrezio Ruggiero nella prova del misto tecnico. MONDIALE NUOTO ARTISTICO: PELATI E RUGGIERO SONO DI BRONZO Forti di esercizio dal grado di difficoltĂ di 351.1500, i due azzurri hanno completato una prova pulita che è valso loro un punteggio totale di 228.0275, suddiviso in 95.2750 per l'impressione e 129.7525 per l'esecuzione. Pelati e Ruggiero si sono dovuti arrendere agli atleti neutrali Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev, primi a scendere in acqua e capaci di attirare i giudici per la completezza dell'esercizio che ha permesso loro di totalizzare 233.

