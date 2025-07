Mondiale per Club ogni due anni? La FIFA lavora a questa soluzione mentre il mondo del calcio si spacca in due

Mondiale per Club, la FIFA spinge a ripetere la competizione ogni due anni: i club tentati dagli incassi miliardari, ma i calciatori. Il nuovo Mondiale per Club sta dividendo il mondo del calcio. Da un lato ci sono i club, sempre più attratti dai ricavi stellari; dall'altro giocatori e allenatori, preoccupati per la salute fisica

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

FIFA Club World Cup Contro ogni pronostico della vigilia, il Chelsea Football Club si aggiudica la prima edizione del nuovo Mondiale per Club, dopo aver battuto 3-0 il PSG nella finale odierna disputata al MetLife Stadium di New York. Avanti i Blues al 22' con

Mondiale per Club, pressioni sulla FIFA dalle società : giocare ogni due anni per aumentare i ricavi; Real e le big in pressing: vogliono il Mondiale per club ogni 2 anni; Il Real e altre big spingono per un Mondiale per club ogni due anni: la risposta della FIFA.

Mondiale per Club ogni due anni? La richiesta del Real e la risposta della FIFA - Diverse società, Real Madrid in primis, hanno chiesto alla FIFA di far disputare il Mondiale per Club ogni 2 anni anziché 4. Secondo msn.com

Mondiale per Club ogni due anni? Real Madrid e altre big in pressing - Il Real Madrid e altri top club europei e sudamericani puntano a trasformare il Mondiale per Club in un evento biennale, nella speranza di incrementare i ricavi. Si legge su ilbianconero.com