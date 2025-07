MJF | Sono un fan di Becky Lynch non di Lyra Valkyria

MJF, uno dei four pillars, stella indiscussa, ma non esente da critiche, della AEW ha recitato al fianco di Adam Sandler nel nuovo film “ Happy Gilmour 2 “, sequel del primo “ Happy Gilmour ” del 1996. Maxwell, che nella pellicola interpreta uno dei quattro figli dell’attore, ha parlato a Busted Open Radio della sua collega in WWE Becky Lynch. La wrestler irlandese, che nel film fa un cameo, è stata supportata a spada tratta dall’atleta di New York, ecco le sue parole: “ Sono un grande fan di Becky Lynch, odio quella Lyra ( Valkyria ). Sono d’accordo con Becky, Lyra fa schifo. Sono un fedele sostenitore di Becky Lynch, se hai un problema con Becky Lynch, hai un problema anche con me. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MJF: “Sono un fan di Becky Lynch, non di Lyra Valkyria”

In questa notizia si parla di: sono - becky - lynch - lyra

Becky Lynch: “Sono la migliore wrestler di tutti i tempi” - Durante WWE Evolution 2, Becky Lynch  ha difeso con successo il Women’s Intercontinental Championship, nonostante l’agguerrita concorrenza di Bayley  e dell’ex campionessa  Lyra Valkyria.

La WWE aggiunge due stipulazioni a Becky Lynch vs. Lyra Valkyria per SummerSlam https://donnetralecorde.it/la-wwe-aggiunge-due-stipulazioni-a-becky-lynch-vs-lyra-valkyria-per-summerslam/?feed_id=11986&_unique_id=687f45dbe8245… Vai su X

Becky Lynch difende il suo Women’s Intercontinental Championship a #WWEEvolution! Battute Bayley e Lyra Valkyria nel Triple Threat Match che ha aperto lo show. #TSOW #TSOS #wrestling #prowrestling #wrestlingnews #wrestlingnews #wrestlingitalia #w Vai su Facebook

WWE: Lyra Valkyria non sarebbe dovuta essere l'avversaria di Becky Lynch a SummerSlam *RUMOR; WWE: Ecco come è andato il Triple Threat per il titolo tra Becky Lynch, Bayley e Lyra Valkyria; Becky Lynch lancia una sfida ad alto rischio a Lyra Valkyria.

WWE: Le opinioni di Bishop Dayer (Baron Corbin) su Lynch VS Valkyria - La prima edizione di SummerSlam propostasu due notti è ormai alle porte, e al momento sono stati annunciati nove match. Da zonawrestling.net

WWE: “Non sono Becky Hogan”, Becky Lynch tuona dopo Evolution - Becky Lynch riesce a mantenere il titolo Intercontinentale ad Evolution e, dopo il match, si sfoga così nel backstage ... spaziowrestling.it scrive