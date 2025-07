Miretti-Napoli chiusura vicina | operazione da 12 milioni contratto da 1,5 milioni per 4 stagioni Sky

Fabio Miretti è sempre piĂą vicino alla firma col Napoli. La chiusura dell’operazione sarebbe in dirittura d’arrivo, secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Luca Cilli. Un’accelerata improvvisa per una trattativa che non sembrava dovesse decollare in tempi così brevi. Il centrocampista della Juve può essere a sorpresa il prossimo volto della squadra di Antonio Conte. A seguire tutte le novitĂ . Miretti vicino alla chiusura col Napoli: le cifre e i dettagli. Secondo il noto collega, il Napoli sta spingendo per chiudere in fretta Miretti a centrocampo. Operazione tra i 10 e i 12 milioni di euro, per il giocatore è pronto un contratto di 4 anni da 1,5 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Miretti-Napoli, chiusura vicina: operazione da 12 milioni, contratto da 1,5 milioni per 4 stagioni (Sky)

In questa notizia si parla di: napoli - milioni - miretti - chiusura

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa - Brutto colpo per Antonio Conte che deve rinunciare ad un grande obiettivo: l’Atalanta lo soffia agli azzurri e piazza il grande colpo Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa (Ansa Foto) – SerieAnews Due i colpi messi a segno fin qui, altri due in dirittura d’arrivo per un totale di quattro.

Sudakov al Napoli, offerta da 35 milioni: la risposta dello Shakthar - Il Napoli giocherà domenica sera contro il Parma, ma prima ci sono delle novità sull’interesse su Sudakov.

#Napoli, possibile chiusura per Fabio #Miretti in queste ore, operazione da 12 milioni di euro e contratto di 4 anni per il centrocampista italiano che dovrebbe guadagnare 1,5 milioni a stagione. [@SkySport] Vai su X

Fabio #Miretti nel mirino del #Napoli? Giovanni #Manna e Antonio #Conte pare siano interessati, ma per ora non è una priorità . La #Juventus lo valuta intorno ai 15 milioni… vedremo cosa succederà nelle prossime settimane! ? #Calciomercato #SerieA Vai su Facebook

Il Napoli accelera per Miretti: la situazione; Il Napoli sulle tracce di Miretti. Ma la Juve spara alto: vuole 20-30 milioni...; Ci siamo, chiusura vicina tra Juve e Napoli: firma per 15 milioni.

Napoli scatenato: si completa la rosa con Miretti e Milinkovic-Savic! - Savic è praticamente fatta, Fabio Miretti è il prescelto per il centrocampo. Secondo generationsport.it

ULTIM’ORA SKY/ Napoli in chiusura per Miretti: “Pronto il contratto”. I dettagli dell’operazione - Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Cilli, in diretta su Sky Sport 24, la società azzurra sarebbe in fo ... Come scrive msn.com