Minore si allontana da casa | lo ritrova un agente di polizia fuori servizio

Storia a lieto fine, a Ortona, dove un minore che si era allontanato dai genitori è stato ritrovato grazie all'intuito e all'attenzione di un agente di polizia fuori servizio. La notizia dell'allontanamento risale al 13 luglio scorso ma è stata diffusa oggi dalla questura. Quella mattina un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Atti sessuali con un detenuto minore a Napoli, agente arrestato - Tempo di lettura: < 1 minuto Un agente della polizia penitenziaria in servizio nell’istituto penale minorile di Nisida, a Napoli, è stato arrestato con l’accusa di avere compiuto atti sessuali con uno dei detenuti minorenni della struttura penitenziaria partenopea.

Accusato di aver compiuto atti sessuali con un minorenne detenuto nel carcere minorile di #Nisida. Scattano i domiciliari per un agente della Polizia Penitenziaria. A renderlo noto un comunicato del Ministero della Giustizia Vai su Facebook

Minore si allontana da casa: lo ritrova un agente di polizia fuori servizio; ORTONA: MINORE ALLONTANOTOSI DAI GENITORI RITROVATO DA AGENTE DELLA POLIZIA FUORI SERVIZIO; Ortona, agente fuori servizio trova minore scomparso.

Arrestato e trasferito fuori regione il minore autore dell’aggressione in piazza Duomo - Gli agenti della Squadra Mobile, in esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni, su richiesta dalla Procura Minorile di Bologna, hanno tratto in arresto il ... Scrive ravenna24ore.it

Rapinano minore fuori stazione, la polizia arresta tre giovani - Rapinano minore fuori stazione, la polizia arresta tre giovani Episodio a Caserta, un quarto 18enne è stato denunciato CASERTA , 11 gennaio 2025, 16:30 ... Segnala ansa.it