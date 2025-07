Miles morales nel mcu | rimandato il debutto di spider-man di 3 settimane

Il panorama delle produzioni Marvel si sta evolvendo con attenzione verso i personaggi piĂą innovativi e apprezzati dal pubblico. Tra questi, Miles Morales rappresenta una figura di grande interesse, soprattutto in relazione al suo possibile debutto nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Recenti dichiarazioni e aggiornamenti indicano che il suo ingresso ufficiale nella fase live-action potrebbe essere ancora lontano, influenzato da vari fattori legati alla produzione e alle strategie di distribuzione. l’ingresso di miles morales nel mcu: conferme e restrizioni. Kevin Feige annuncia che Miles Morales entrerĂ nel MCU solo dopo la conclusione del Spider-Verse animato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Miles morales nel mcu: rimandato il debutto di spider-man di 3 settimane

In questa notizia si parla di: miles - morales - debutto - rimandato

Miles Morales è in arrivo nell’MCU? Arrivano nuovi indizi dal cast di Spider-Man: Brand New Day - Spider-Man: Brand New Day ha aggiunto un altro nome di talento al suo roster con il casting di Liza Colón-Zayas, un’acclamata attrice nota per il suo ruolo in The Bear.

Miles morales sorprende con alti rischi nel evento marvel - Nel panorama Marvel, le storie che coinvolgono universi alternativi e personaggi inediti continuano a rappresentare un elemento di grande interesse per i lettori.

Spider-Man: novità da Miles Morales sul rilascio di Beyond the Spider-Verse - aggiornamenti su “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” e dettagli sulla produzione. Il film “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” rappresenta il prossimo capitolo della saga dedicata a Miles Morales, con una data di uscita prevista per il 2027.

Kevin Feige spiega perché lo Spider-Man di Miles Morales non è nel Marvel Cinematic Universe - Nelle scorse ore si è tenuto in incontro a porte chiuse tra Kevin Feige, CEO dei Marvel Studios e la stampa americana. Da tecnoandroid.it

Miles Morales live-action? Marvel frena: “Ci è stato detto di starne alla larga” - Kevin Feige ha ultimamente dichiarato che Sony ha "vietato" ai Marvel Studios la possibilità, almeno per ora, di avere un proprio Miles Morales. Lo riporta hynerd.it