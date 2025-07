Milano operai protestano su un’impalcatura in centro

Una rumorosa protesta all'ultimo piano di un edificio in ristrutturazione davanti al Palazzo di Giustizia (Vidoe vigili del fuoco). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, operai protestano su un’impalcatura in centro

Incidente sul lavoro a Milano: operai cadono da un'impalcatura di un palazzo - Prima la caduta, poi la corsa in ospedale in ambulanza. Due operai edili di 30 e 40 anni sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro avvenuto in via Catone a Milano (zona Dergano) nella mattinata di giovedì 29 maggio.

Incidente sul lavoro a Milano, due operai precipitano da un’impalcatura di un palazzo: si indaga sulla vicenda - Due operai sono rimasti feriti dopo essere precipitati da un'impalcatura di un palazzo in via Catone a Milano.

Maltempo, violento temporale a Milano | Cade un albero: morta una donna | Feriti due operai mentre potano alberi pericolanti - Treno colpito da un fulmine, ritardi sulla linea per Bologna. Nel capoluogo lombardo oltre 100 interventi dei vigili del fuoco.

