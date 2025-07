Dentro, gli interrogatori dei sei indagati nell’inchiesta della Procura. Fuori, la protesta di 15 operai  non pagati dall’impresa edile per cui lavorano. Cronaca di una giornata, quella di ieri, vissuta a Palazzo di Giustizia di Milano. Due facce della stessa medaglia, quella di un’urbanistica finita al centro di un presunto “sistema urbanistico deviato” come l’hanno definito i pubblici ministeri. Da una parte manager con stipendi a sei cifre, al timone di aziende che fatturano milioni a suon di palazzoni tirati su – sostiene la Procura – piegando norme urbanistiche con l’aiuto di coloro che, al contrario, sarebbero pagati per vigilare  su uno sviluppo armonioso di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano da ripensare